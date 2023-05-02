Дзюк Карл Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дзюк
- Имя
- Карл
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 29 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46492. ДЗЮКЪ, КАРЛЪ ОСИПОВЪ. К. Бендин. у., гм. Гзиховъ, д. Гродзецъ, 45 л.; — Петроков. О. С., 114, 134, 135, 9, 13 и 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 29 Янв. 905.
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