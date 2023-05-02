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Мосеев Петр Харламович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мосеев
Имя
Петр
Отчество
Харламович
Дата исполнения приговора
03 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
26936. МОСЕЕВ, ПЕТР ХАРЛАМОВИЧ, 18 л. Гр. Осинск. у., Таушинск. в., д. Б.-Юга; — П. С. 6 уч. Осинск. у. Винокур., лиш. св. 3 г. Исп. 3 янв. 920.

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