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Глебов Николай Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глебов
Имя
Николай
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
28 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 65
Источник
Скан
Оригинальная запись
46098. ГЛѢБОВЪ, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДровъ. К. Пудожск. у., Боярск. в., д. Пушанова. 13 л., рд. въ г. Петергофѣ; — СПБ. О. С., 11, 169 и 172 М., подъ отвѣтств. надз. бабки. Исп. 28 Апр. 905.

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