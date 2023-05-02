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Мерненко Павел Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мерненко
Имя
Павел
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
08 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
9116. Мерненко Павел Дмитриевич, 31 г., Кабардино-Балкарск. обл., г. Нальчика. Кабардино-Балкарск. Облсуд. Ст. ст. 116, 2 ч. 128а, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 8 нояб. 926.

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