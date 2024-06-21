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Козарук Герасим

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козарук
Имя
Герасим
Дата исполнения приговора
13 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
83285. КОЗАРУКЪ, ГЕРАСИМЪ (онъ же Гулеватый), (внѣбр.), 21 г. К. Ольгопольск. у., Мястковск. в., с. Горячковки; — Винницк. О. С., 21 Мая 911, 1654² У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 13 Іюня 911.

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