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Румянцев Николай Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Румянцев
Имя
Николай
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
18669. РУМЯНЦЕВ, НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, 33 л. Гр. Волоколамск. у., Тимошевск. в., д. Ждановой; — Н. С. Пименовск. уч. г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 6 м., с зач. 3 м. и 16 д. пр. з. условно.

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