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Соколов Алексей Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Соколов
Имя
Алексей
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
28985. СОКОЛОВ, АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 18 л. Гр. Раненбургск. у., Снежетовск. в., д. Макаровки; — Н. С. Красно-Пресненск. р. 3 Сущевск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 11 сент. 920.

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