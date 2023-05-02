Фаерштайн Лейба Мошков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фаерштайн
- Имя
- Лейба
- Отчество
- Мошков
- Дата исполнения приговора
- 03 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 472
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32593. ФАЕРШТАЙНЪ, ЛЕЙБА МОШковъ (онъ же Фаерманъ). Мщ. г. Люблина, 20 л.; — Люблин. О. С., 134, 135, 140, 2 ч. 1655 и 7 п. 1659 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 24862 и съ зач. 4 м. тюр. по приг. М. С. 2 уч. г. Люблина отъ 30 Янв. 908 г. и приг. сего С. отъ 28 Окт. 908 г., тюр. 2 г. Исп. 3 Янв. 909. | 908 42190 174 М. | 902 112565 169 М. | 903 74255 170 М.
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