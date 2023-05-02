Шарапов Прокофий Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шарапов
- Имя
- Прокофий
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8143. ШАРАПОВ, ПРОКОФИЙ ФЕДОРОВИЧ, 33 л. Г. Наровчатск. у. Убийство, лиш. св. 15 л., амнист. нак. сокращ. на 3 г. Исп. 28 окт. 919.
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