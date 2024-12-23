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Татьянченко Осип Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Татьянченко
Имя
Осип
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
18 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
35951. ТАТЬЯНЧЕНКО, ОСИПЪ ЯКОВлевъ. К. Кіев. у., Хотовск. в., с. Гвоздова, 23 л.; — Кіев. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 149, 152, 1642 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. Исп. 18 Янв. 905. | 902 77833 169 М. | 900 07527 170 М. | 902 38801 170 М.

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