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Друлле Карл Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Друлле
Имя
Карл
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
25 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 83
Источник
Скан
Оригинальная запись
46585. ДРУЛЛЕ, КАРЛЪ ИВАНОВЪ. К. Венден. у., Крауклинск. в., 23 л.; — Митанск. О. С. (во 2 р.), 134, 135, 152 и 1653 У., 2 и 8 п. 170 и 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 96832, арест. отд. 1 г. Исп. 25 Апр. 905, счит. ср. съ 2 Нояб. 904. | 904 2920 170 М.

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