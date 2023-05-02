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Антонов Павел Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонов
Имя
Павел
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
27 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
885. Антонов Павел Антонович, 27 л., Велижск. у., Усвятск. в., д. Новой. Псковск. Г. С. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 27 сент. 926.

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