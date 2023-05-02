Стебунов Дмитрий Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Стебунов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 313
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 98905. СТЕБУНОВЪ, ДМИТРІЙ ДМИТріевъ, 45 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Борисоглѣбск. у. и в., с. Ростошей, рд. въ г. Варшавѣ; — Москов. О. С., 28 Марта 911, 129, 4 п. 1453 и 1 ч. 1455 У., каторж. раб. 20 л. Исп. 6 Іюля, счит. ср. съ 20 Мая 911. | 906 51988 1643 У. | 99 104721 1647 У. | 903 8003 1642 У.
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