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Мухин Алексей Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мухин
Имя
Алексей
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 154
Источник
Скан
Оригинальная запись
4926. Мухин Алексей Федорович, 36 л. Гр. Мологск. у., Леонтьевск, в., с. Лукинского; — Н. С. 7 р-на Мологск. у. лиш. св. 6 м. условно.

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