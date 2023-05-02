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Богданович Николай Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богданович
Имя
Николай
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
130124. БОГДАНОВИЧЪ, НИКОЛАЙ Ивановъ. Дворян. Ставропольск. г., 27 л.; — Кіевск. С. П. 24 Февр. 909, 134, 135, 149 и 2 п. 3 ч. 354 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. и 4 м. Исп. 3 Окт. 909.

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