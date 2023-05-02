Богданович Николай Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданович
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130124. БОГДАНОВИЧЪ, НИКОЛАЙ Ивановъ. Дворян. Ставропольск. г., 27 л.; — Кіевск. С. П. 24 Февр. 909, 134, 135, 149 и 2 п. 3 ч. 354 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. и 4 м. Исп. 3 Окт. 909.
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