Большов Петр Прокофьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Большов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Прокофьев
- Дата исполнения приговора
- 24 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130195. БОЛЬШОВЪ, ПЕТРЪ Прокофьевъ. К. Судогод. у., Ягдинск. в., д. Труханова, 40 л., рд. Меленков. у., Заколпск. в., на Гусевской г. Н.-Мальцева фабр.; — З. Н. 5 уч. Меленков. у., 169 и 172 М., тюр. 4 м. Исп. 24 Іюля 909.
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