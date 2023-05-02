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Черняков Роман Сергеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черняков
Имя
Роман
Отчество
Сергеев
Дата исполнения приговора
30 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 450
Источник
Скан
Оригинальная запись
141210. ЧЕРНЯКОВЪ, РОМАНЪ СЕРГѢЕВЪ. К. Путивльск. у., в. и с. Новой-Слободы, 23 л.; — М. С. 1 уч. Змѣиногор. у., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 30 Янв. 909.

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