Черняков Роман Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черняков
- Имя
- Роман
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 30 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 450
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141210. ЧЕРНЯКОВЪ, РОМАНЪ СЕРГѢЕВЪ. К. Путивльск. у., в. и с. Новой-Слободы, 23 л.; — М. С. 1 уч. Змѣиногор. у., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 30 Янв. 909.
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