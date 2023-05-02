Чарнецкий Блажей Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чарнецкий
- Имя
- Блажей
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 445
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141066. ЧАРНЕЦКІЙ, БЛАЖЕЙ СТЕПАНОВЪ. К. Скерневицк. у., гм. Корабьевице, д. Карнице, 41 г.; — Гм. С. 2 окр. Скерневицк. у. 24 Февр. 909, 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 23 Сент. 909.
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