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Чарнецкий Блажей Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чарнецкий
Имя
Блажей
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 445
Источник
Скан
Оригинальная запись
141066. ЧАРНЕЦКІЙ, БЛАЖЕЙ СТЕПАНОВЪ. К. Скерневицк. у., гм. Корабьевице, д. Карнице, 41 г.; — Гм. С. 2 окр. Скерневицк. у. 24 Февр. 909, 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 23 Сент. 909.

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