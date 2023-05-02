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Глотов Федор Никаноров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глотов
Имя
Федор
Отчество
Никаноров
Дата исполнения приговора
07 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 65
Источник
Скан
Оригинальная запись
46083. ГЛОТОВЪ, ФЕДОРЪ НИКАНОРОВЪ. К. Вятск. у., Нагорск. в., д. Хохряковской, 24 л.; — Нолин. У. С., 1 п. 18 и 1 п. 177 М., тюр. 3 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 7 Іюня 905.

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