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Гайзлер Антон Якубов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гайзлер
Имя
Антон
Отчество
Якубов
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 96
Источник
Скан
Оригинальная запись
21875. ГАЙЗЛЕРЪ, АНТОНЪ ЯКУБОВЪ. К. Лодзинск. у., гм. Радогощь, 33 л., рд. Ленчицк. у., гм. ЛесьМержъ, въ д. Машковице;—Петроков. О. С., 134, 135, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 19 Нояб. 908. 902 79968 1655 У. | 96 66169 170 М. | 900 89168 1655 У. | 94 77475 169 М. | 98 86990 1655 У.

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