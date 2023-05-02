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Столяров Алексей Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Столяров
Имя
Алексей
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
29227. СТОЛЯРОВ, АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ, 55 л. Гр. Опочецк. у., Воронецк. в., д. Кузовиха. Должн. прест., лиш. св. 1 г., по амн. от нак. освоб.

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