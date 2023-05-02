Янушкевич Иван Марцинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Янушкевич
- Имя
- Иван
- Отчество
- Марцинов
- Дата исполнения приговора
- 03 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 294
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37236. ЯНУШКЕВИЧЪ, ИВАНЪ МАРЦИновъ. К. Маріампольск. у., гм. Гуделе, д. Чарнобуда, 25 л., рд. т. же у. и гм., въ д. Вейвесы; — Сувалкгк. О. С. (въ 3 р.), 9, 114, 134, 135, 150 и 1653 У., тюр. 5 м. и 10 дн., за примѣнен. Выс. маниф. 904 г. Исп. 3 Марта 905. | 93 7903 170 М. | 94 23914 1647 У.
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