Гельп Ганс Гансов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гельп
- Имя
- Ганс
- Отчество
- Гансов
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81339. ГЕЛЬПЪ, ГАНСЪ ГАНСОВЪ (онъ же Эльпъ), 39 л. К. Феллинск. у., Ст.-Суйсленск. в.; — Рижск. О. С., 16 Нояб. 910, 152 и 1642 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 29601 и 909 г. № 47126 и приг. М. С. 6 уч. Перново-Феллин. окр. отъ 81 Авг. 910 г. (170 М., тюр. 7 м.), арест. отд. 3 г Исп. 20 Мая 911. | 903 53490 169 М. | 902 84688 169 М.
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