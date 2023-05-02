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Шарапов Григорий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шарапов
Имя
Григорий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
8138. ШАРАПОВ, ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ, 39 л. Гр. Наровчатск. у., Шадымск. в., с. Алькина; - Пензенск. Н. С. Убийство, лиш. св. 3 г., по амнист. нак. сокращ. на полов. Исп. 28 окт. 919.

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