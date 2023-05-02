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Сапелкин Моисей Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сапелкин
Имя
Моисей
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 311
Источник
Скан
Оригинальная запись
11485. Сапелкин Моисей Федорович, 36 л., Воронежск. г., Нижне-Девицк. у., Косторенск. в., д. Орехово. Н. С. 4 р. Воронежск. у. Ст. 116, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 28 дек. 926.

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