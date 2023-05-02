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Ибрагимов Салават Курждинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ибрагимов
Имя
Салават
Отчество
Курждинов
Дата исполнения приговора
31 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 97
Источник
Скан
Оригинальная запись
46960. ИБРАГИМОВЪ, САЛАВАТЪ КУРЖдиновъ. Мщ. г. Перекопа, 16 л., рд. въ г. Одессѣ; — М. С. 13 уч. г. Одессы, 172 М. (кража), тюр., отд. для несовершеннол., 1½ м. Исп. 31 Мая 905.

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