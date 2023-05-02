Ибрагимов Салават Курждинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ибрагимов
- Имя
- Салават
- Отчество
- Курждинов
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46960. ИБРАГИМОВЪ, САЛАВАТЪ КУРЖдиновъ. Мщ. г. Перекопа, 16 л., рд. въ г. Одессѣ; — М. С. 13 уч. г. Одессы, 172 М. (кража), тюр., отд. для несовершеннол., 1½ м. Исп. 31 Мая 905.
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