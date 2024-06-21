Демин Яков Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демин
- Имя
- Яков
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 94
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81872. ДЕМИНЪ, ЯКОВЪ ГАВРИЛОВЪ, 32 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Маріин. у., Зырянск. в., д. Михайловки, рд. Ливенск. у., Царевск. в., въ д. Николаевкѣ; — Томск. О. С., 7 Марта 911, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 26 Мая 911. | 909 22924 1647 У. | 96 52363 1655 У. | 902 42846 1655 У. | 95 55992 169 М. | 99 92704 1655 У. | 95 1853 169 М. | 98 6244 1655 У. | 94 51235 169 М. | 97 9550 1655 У. | 93 1445 169 М.
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