Левин Лев Беркович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Левин
- Имя
- Лев
- Отчество
- Беркович
- Дата исполнения приговора
- 04 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 127
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16646. ЛЕВИН, ЛЕВ БЕРКОВИЧ; — Н. С. Хамовническ. р. 2 отд. г. Москвы. Спекуляция, лиш. св. 3 г., по амн. нак. условно и штр. 50 т. р. Исп. 4 апр. 920.
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