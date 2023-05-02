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Черепанов Василий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черепанов
Имя
Василий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
10 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 277
Источник
Скан
Оригинальная запись
30212. ЧЕРЕПАНОВ, ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 27 л. Гр. Сарапульск. у., Тойкинск. в.; — Н. С. 12 уч. Сарапульск. у. Избиение, лиш. св. 6 м. Исп. 10 сент. 920.

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