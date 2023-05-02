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Алдошин Тихон Кириллович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алдошин
Имя
Тихон
Отчество
Кириллович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 5
Источник
Скан
Оригинальная запись
78. АЛДОШИН, ТИХОН КИРИЛЛОВИЧ, 29 л. Гр. Одоевск. у., Скоморошинск. в., д. Королевки; — Н. С. Басман. р. по Вознесенск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. условно.

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