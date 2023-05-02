Иваничкин Дмитрий Кузьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иваничкин
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Кузьмин
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 124
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82613. ИВАНИЧКИНЪ, ДМИТРІЙ КУЗЬминъ, 47 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Жиздрин. у., Плохинск. в., д. Дубновъ; — Калужск. О. С., 25 Апр. 911, 152, 13 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 4 г., съ зач. 1 г. и 5 м. предв. заключ. Исп. 21 Мая 911. | 907 31756 2 ч. 1655 У. | 902 43885 1655 У. | 98 36220 169 М. | 95 18615 169 и 177 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.