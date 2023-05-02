Хандохов Хансумар Пшиханов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хандохов
- Имя
- Хансумар
- Отчество
- Пшиханов
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 432
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140718. ХАНДОХОВЪ, ХАНСУМАРЪ Пшихановъ. Сельск. обыв. с. Касаева, Нальчинск. окр., 17 л.; — Владикавказ. О. С. 17 Сент. 909, 16 и 169 М., по сов. съ приг. Нальчинск. Горск. Сл. С. отъ 1 Нояб. 904 г. (170 М. и Выс. маниф. 904 г. — тюр. 2 м. и 20 дн.), тюр. 3 м. Исп. 27 Окт. 909.
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