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Хандохов Хансумар Пшиханов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хандохов
Имя
Хансумар
Отчество
Пшиханов
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 432
Источник
Скан
Оригинальная запись
140718. ХАНДОХОВЪ, ХАНСУМАРЪ Пшихановъ. Сельск. обыв. с. Касаева, Нальчинск. окр., 17 л.; — Владикавказ. О. С. 17 Сент. 909, 16 и 169 М., по сов. съ приг. Нальчинск. Горск. Сл. С. отъ 1 Нояб. 904 г. (170 М. и Выс. маниф. 904 г. — тюр. 2 м. и 20 дн.), тюр. 3 м. Исп. 27 Окт. 909.

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