Абдул-Азис Магомед
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абдул-Азис
- Имя
- Магомед
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 1
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5. Абдул-Азис Магомед, 45 л., Дагестанск. АССР, Аварск. окр., д. Уркачи. Главсуд Дагестанск. АССР. Ст. 85, лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 16/ѴІ—26.
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