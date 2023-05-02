Жмуда Ян Юзефов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жмуда
- Имя
- Ян
- Отчество
- Юзефов
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 141
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145902. ЖМУДА, ЯНЪ ЮЗЕФОВЪ (онъ же Змуда). К. Гроецк. у., гм. Кобылинъ, 20 л., рд. въ г. Варшавѣ; — Варшав. О. С. 16 Февр. 909, 152 и 1 ч. 1655 У. и 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. №№ 7271 и 24036, приг. сего С. отъ 4 Сент. 909 г. (2 ч. 1483 У. — тюр. 1 г.) и приг. отъ 24 Апр. 909 г. (2 ч. 1483 У. — арестъ 3 п.), тюр. 1 г. Исп. 7 Марта 909. счит. ср. съ 14 Авг. 908. | 906 86858 1652 У.
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