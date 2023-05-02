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Дмитриев Алексей Никанорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дмитриев
Имя
Алексей
Отчество
Никанорович
Дата исполнения приговора
28 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 66
Источник
Скан
Оригинальная запись
14628. ДМИТРИЕВ, АЛЕКСЕЙ НИКАНОРОВИЧ, 29 л. Гр. Ветлужск. у., Кокшинск. в., д. Тоймихи; — Н. С. 11 уч. Ветлужск. у. Кража, лиш. св. 6 л., по амн. нак. сокр. до 4½ м. Исп. 28 февр. 920.

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