Афанасьев Алексей Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Афанасьев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 24 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 355. АФАНАСЬЕВ, АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 82 л. Гр. Красноярск. у., Марфинск. в., с. Ново - Красного; — Астраханск. Ревтриб. Контр-революц. действия, лиш. св.5 л. Исп. 24 дек. 919.
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