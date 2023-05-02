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Эрцен Адам Янович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Эрцен
Имя
Адам
Отчество
Янович
Дата исполнения приговора
12 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 374
Источник
Скан
Оригинальная запись
13800. Эрцен Адам Янович, 26 л., рд. в Курляндск. г., г. Либаве. Н. С. 1 уч. Юхновск. у. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 12 июля 926.

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