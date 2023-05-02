Акименко Федосья Федотова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акименко
- Имя
- Федосья
- Отчество
- Федотова
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37341. АКИМЕНКО(ВА), ФЕДОСЬЯ ФЕДОтова. К. Таганрог. окр., Новопавловск. в., пос. Елизаветовскаго, 18 л., рд. т. же окр. и в., въ хут. Книгиневскомъ; — М. С. 8 уч. Ростов. (н/Д.) окр., 169 и 7 п. 170 М., тюр. 3½ м. Исп. 16 Мая 905.
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