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Рощектаев Сергей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рощектаев
Имя
Сергей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
11 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 302
Источник
Скан
Оригинальная запись
11170. Рощектаев Сергей Николаевич, 30 л., Челябинск. окр., Бродокалмакск. р., с. Осолодки. Н. С. 15 уч. Челябинск. у. Ст. 176, лиш. св. 1 г. 3 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 11 окт. 926.

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