Козлов Александр Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козлов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 22 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 176
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39774. КОЗЛОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ СЕРГѢевъ. Мщ., 22 л., рд. въ г. Ярославлѣ; — Москов. С. П., 53, 60, 1, 2 и 3 п. 129 Уг. У., 134, 149 и 2 ч. 1534 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 106517 и Ярослав. О. С., отъ 22 Авг. 907 г., крѣп. 1 г. Исп. 20 Дек., счит. ср. ст. 10 Іюля 908.
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