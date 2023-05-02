Андреев Илья Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Илья
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 03 февраль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 192. АНДРЕЕВ, ИЛЬЯ ФЕДОРОВИЧ, 45 л. Гр. Новгородск. у., Подберезск. в., д. Змейской; — Н. С. 13 уч. Новгородск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 3 февр. 919:
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