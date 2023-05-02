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Андреев Илья Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Илья
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
03 февраль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
192. АНДРЕЕВ, ИЛЬЯ ФЕДОРОВИЧ, 45 л. Гр. Новгородск. у., Подберезск. в., д. Змейской; — Н. С. 13 уч. Новгородск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 3 февр. 919:

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