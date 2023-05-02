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Терешонков Сергей Родионович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Терешонков
Имя
Сергей
Отчество
Родионович
Дата исполнения приговора
09 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 264
Источник
Скан
Оригинальная запись
9150. ТЕРЕШОНКОВ СЕРГЕЙ РОДИОНОВИЧ, 44 л., Орловск. у., Троицк. в., с. Суворова. Орловск. Губсуд. Ст. ст. 16, 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 9/ІХ—26.

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