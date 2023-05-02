Федосов Агафон Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федосов
- Имя
- Агафон
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 16 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 300
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10383. ФЕДОСОВ АГАФОН ПАВЛОВИЧ, 23 л., Сталинградск. г., Усть-Медведицк. окр., Березовск. в. В. Т. 32 стр. див. Ст. 6 п. "б", П. В. П., лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 16/ІІ—26.
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