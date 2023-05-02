Цыганов Степан Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цыганов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 06 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 443
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141021. ЦЫГАНОВЪ, СТЕПАНЪ ПАВЛОВЪ. К. Инсарск. у., Шадымо-Рыскинск. в., д. Шадыма, 25 л.; — Пензенск. О. С., 133 и 2 ч. 1653 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 908 г. № 155141, арест. отд. 3 г. Исп. 6 Іюля 909. | 904 93458 1654 У.
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