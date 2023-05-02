Безкоровайный Климентий Хрисанфов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безкоровайный
- Имя
- Климентий
- Отчество
- Хрисанфов
- Дата исполнения приговора
- 13 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143054. БЕЗКОРОВАЙНЫЙ. КЛИМЕНТІЙ Хрисанфовъ. К. Липовецк. у., в. и с. Цыбушева, 20 л.: — Уманск. О. С. 12 Окт. 909, 114, 134, 135, 140, 148, 152, 9, 1629 и 1632 У., по сов. съ приг. Липовецк. С. М. С. отъ 26 Мая 909 г. (169 и 170 М. — тюр. 1 г.), тюр. 3 г. Исп. 13 Нояб. 909. | 18 Іюля 907 г. М. С. 4 уч. Липовецк. окр., 170 и 172 М. — тюр. 1 г.
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