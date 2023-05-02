Улис Чеслав Юлианов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Улис
- Имя
- Чеслав
- Отчество
- Юлианов
- Дата исполнения приговора
- 05 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 467
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32443. УЛИСЪ, ЧЕСЛАВЪ ЮЛІАНОВЪ. К. г. Сувалокъ, 12 л.; — Сувалкск. О. С., 2 п. 138, 152, 13 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. М. С. 2 уч. г. Сувалокъ отъ 18 Авг. и 28 Дек. 907 г. и 1 уч. отъ 29 Марта 908 г., исправ. пріютъ или колон. до испр. или въ особ. помѣщ. тюр. 6 м. Исп. 5 Дек. 908.
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