Абрамов Дмитрий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абрамов
- Имя
- Дмитрий
- Дата исполнения приговора
- 12 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 3
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13. АБРАМОВ, ДМИТРИЙ, 56 л. Гр. Торопецк. у., Понизовск. в., д. Упекишева; — Н. С. 2 р-на Торопецк. у. Поджог, лиш. св. 3 г., амнист. 2 годовщ. окт. револ. нак. сокращ. до 1 г. Исп. 12 дек. 919.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.