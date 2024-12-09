Андреев Афанасий Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 18 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35178. АНДРЕЕВЪ, АФАНАСІЙ АНДРЕевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Чухломск. у., Коровск. в., д. Киселева, 40 л.; — Костром. О. С., 152, 1641 и 1654 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 22 Нояб. 908 г. (2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г.), арест. отд. 4 г. Исп. 18 Дек. 908. | 905 85361 164.3 У. | 97 66574 170 М. | 901 25598 170 М.
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