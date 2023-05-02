Буржимская Александра Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буржимская
- Имя
- Александра
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130440. буржимская, Александра Иванова (она же Буржинская). К. Заславльск. у., в. и м. Славутъ, 20 л.; — М. С. 1 уч. Ровенск. окр. 9 Сент. 909, 169 и 8 п. 170 М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ 9 Сент. 909 г. (16 и 169 М., тюр. 5 м.), тюр. 6 м. Исп. 30 Сент. 909. | 909 62587 170 М.
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