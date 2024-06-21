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Румянцев Адриан Захаров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Румянцев
Имя
Адриан
Отчество
Захаров
Дата исполнения приговора
10 декабрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 582
Источник
Скан
Оригинальная запись
16379. РУМЯНЦЕВЪ, АДРІАНЪ ЗАХАровъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Подольск. у., Зубровицк. в., с. Ознобишина, 33 л.; — Москов. О. С., 12, 6 п. 13, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 10 Дек. 908. | 905 70209 1643 У. | 902 111080 1647 У. | 904 62062 169 М.

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